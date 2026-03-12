Cinco pessoas da mesma família, pai, mãe, dois filhos e uma nora, foram presas suspeitas de praticar furtos em pontos de ônibus na região central de Juiz de Fora. A ação ocorreu nesta quarta-feira (11) durante a operação “Pickpockets Family”, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Os presos são duas mulheres, de 31 e 42 anos, e três homens, de 41, 25 e 20 anos. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada, principalmente nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, área com grande circulação de passageiros do transporte coletivo.

FOTO: PCMG - Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres eram responsáveis por cometer os furtos diretamente nos pontos de ônibus, aproveitando momentos de aglomeração durante o embarque nos coletivos. Enquanto uma delas distraía a vítima provocando contato físico, a outra retirava carteiras, dinheiro, documentos e celulares. As ações tinham como principais alvos idosos e trabalhadores que utilizam o transporte público diariamente.

Já os três homens davam apoio logístico ao grupo, realizando o transporte, recolhendo os objetos furtados e auxiliando na fuga após os crimes.

Durante a operação, investigadores flagraram a atuação das suspeitas em um ponto de ônibus. No momento da abordagem, uma das mulheres ainda tentou descartar uma carteira furtada instantes antes, o que levou à prisão em flagrante das duas.

Segundo a Polícia Civil, os outros integrantes deixaram rapidamente Juiz de Fora em um veículo, seguindo pela BR-040 em direção a Belo Horizonte. O carro foi interceptado em Barbacena, onde os três homens foram presos.

FOTO: PCMG - Reprodução

Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de R$17 mil em dinheiro, aproximadamente nove celulares, diversas bolsas porta-níquel que podem pertencer às vítimas, além do veículo utilizado pelo grupo e outros objetos de procedência suspeita.

Ainda conforme a investigação, parte dos suspeitos já possui antecedentes por crimes patrimoniais. O homem de 41 anos e a mulher de 42 anos, por exemplo, teriam extensa ficha criminal relacionada a furtos.

Os cinco foram levados para a delegacia e autuados por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas que tenham sido furtadas na região central ou que reconheçam objetos apreendidos procurem a delegacia para auxiliar na identificação dos pertences e no andamento das investigações.

FOTO: PCMG - Reprodução

