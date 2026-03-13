O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo para Juiz de Fora neste sábado (14). O aviso é válido durante todo o dia e indica risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e possíveis interrupções no fornecimento de energia.

Segundo o instituto, há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

Previsão para o fim de semana

Sexta-feira (13)

A sexta-feira deve ser marcada por muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C, com ventos fracos.

Sábado (14)

O sábado terá muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, com trovoadas principalmente pela manhã. As temperaturas ficam entre 18°C e 25°C, com tendência de queda na máxima. É neste dia que o alerta de chuvas intensas do INMET está em vigor.

Domingo (15)

No domingo, a previsão indica muitas nuvens, mas sem destaque para chuva significativa. A temperatura mínima deve ser de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 29°C.

Recomendações

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Se possível, também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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