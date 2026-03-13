Um caminhão de carga foi destruído por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (13) na rodovia LMG-3085, que liga Juiz de Fora a Coronel Pacheco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava bebidas e produtos de supermercado e a carga foi totalmente consumida pelo fogo.

De acordo com os bombeiros, o caminhão Volkswagen 3/4 saiu de Ubá com destino a Juiz de Fora quando o motorista passou por um buraco na pista e sofreu um forte impacto. Logo depois, o incêndio começou no veículo.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram a cabine e o compartimento de carga, destruindo completamente o caminhão.

Durante o trabalho, as equipes realizaram o combate ao fogo e o rescaldo, procedimento utilizado para eliminar possíveis focos restantes e evitar que o incêndio recomece.

Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. Conforme os bombeiros, os danos ficaram restritos ao caminhão e à carga transportada.