Empreendedores de Juiz de Fora que tiveram prejuízos com as chuvas poderão participar de uma live gratuita para esclarecer dúvidas e conhecer opções de crédito para retomada dos negócios. O encontro on-line, chamado “Crédito para Recomeçar”, será realizado no dia 19 de março, das 14h às 15h, com transmissão pela plataforma Meet mediante inscrição prévia.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC), por meio da Sala do Empreendedor, e tem como objetivo apresentar linhas de financiamento e orientações financeiras para empresários e profissionais que foram impactados pelas chuvas.

Durante a transmissão, representantes do Banco do Brasil irão apresentar alternativas de crédito disponíveis para empreendedores da região. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) também participa do encontro, com informações sobre linhas de financiamento voltadas ao fortalecimento de micro e pequenas empresas.

Os participantes poderão enviar perguntas durante a live, com um momento reservado para interação a partir das 14h30, quando especialistas vão responder dúvidas sobre acesso a crédito, condições de financiamento e possibilidades de reorganização das atividades.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição antecipada. O link de acesso à transmissão será enviado aos inscritos antes do evento.

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