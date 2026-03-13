Instituições de Juiz de Fora lançaram a campanha “Valorize JF”, que busca incentivar a população a prestigiar o comércio, os serviços, a gastronomia, o turismo e os eventos da cidade. A iniciativa reúne entidades empresariais e o poder público com o objetivo de ampliar a visibilidade de empresas locais e estimular o consumo dentro do próprio município.

Uma das principais ações será a criação do selo “Valorize JF”, que poderá ser exibido em vitrines de lojas, hotéis, bares e restaurantes, além de ser utilizado em produtos, eventos e nas redes sociais. A ideia é identificar estabelecimentos que participam do movimento de valorização da economia local.

A campanha também prevê a criação de um grupo de WhatsApp, que estará disponível a partir da próxima segunda-feira (16), para divulgar promoções, eventos e oportunidades no comércio e no setor de serviços da cidade.

Empresas, produtores e prestadores de serviço interessados em utilizar o selo poderão procurar uma das entidades parceiras da campanha para receber orientações e aderir à iniciativa.

Outra frente do projeto é o grupo “Promoção boa mora aqui”, voltado à divulgação de ofertas de empresas locais. Os estabelecimentos poderão cadastrar promoções por meio de um formulário disponível na página da campanha. As ofertas enviadas até as 16h serão divulgadas no dia seguinte.

Os consumidores também poderão acessar diariamente as promoções publicadas na plataforma on-line, com atualização prevista para as 10h.

A campanha é realizada em parceria por entidades como Abrasel, Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACE-JF), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e Sindicomércio, além da Prefeitura de Juiz de Fora. Mais informações e formulários de participação estão disponíveis na página oficial da iniciativa.

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