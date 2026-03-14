Um impasse entre a Acispes (Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra) e a Prefeitura de Juiz de Fora levou à suspensão dos atendimentos oftalmológicos para pacientes do município, conforme comunicado divulgado pela Acispes nesta sexta-feira(13). A medida ocorreu após o encerramento do contrato entre as partes, o que resultou no bloqueio da agenda para consultas, exames e cirurgias, além da suspensão do plantão 24 horas em regime de sobreaviso.



De acordo com comunicado, o contrato de assistência oftalmológica firmado com a Prefeitura foi encerrado no dia 11 de março de 2026. A Acispes afirma que, até o momento, não houve manifestação oficial do município em relação às alterações contratuais solicitadas pela entidade dentro do prazo estabelecido.



Com a suspensão, instituições de saúde públicas e privadas foram orientadas a não encaminhar pacientes de Juiz de Fora para atendimentos oftalmológicos na Acispes, inclusive em casos de urgência ou emergência, já que não haverá profissionais de plantão ou sobreaviso disponíveis.



A instituição informou ainda que a medida vale especificamente para pacientes de Juiz de Fora. Nos outros 27 municípios consorciados à Acispes, a agenda de atendimentos oftalmológicos segue funcionando normalmente, com exceção do plantão 24 horas em sobreaviso, que também foi suspenso.



Segundo a agência, as adequações contratuais propostas tinham como objetivo revisar custos considerados deficitários, especialmente para a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência.



A Acispes afirma que a suspensão do atendimento aos pacientes de Juiz de Fora permanecerá até que a Prefeitura dê andamento à celebração de um novo contrato ou apresente outra solução para a continuidade dos serviços.



A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para solicitar um posicionamento sobre a situação, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

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