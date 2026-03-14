O trânsito na Avenida Vereador Laudelino Schettino, no bairro Democrata, foi liberado nesta sexta-feira (13). A via havia sido parcialmente afetada por uma erosão em um trecho da avenida e passou por intervenções antes da reabertura ao tráfego.

Com a liberação da pista, a circulação de veículos nas ruas do entorno voltou ao funcionamento normal. As ruas Rua Benjamin Guimarães e Rua Professora Violeta Santos deixaram de operar em mão dupla e retornaram aos sentidos habituais de circulação.

A via é um dos acessos ao bairro Borboleta, que costuma ser utilizado como rota alternativa por motoristas que seguem em direção à região da Cidade Alta.

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