A semana em Juiz de Fora começa com calor e tempo relativamente estável, mas a tendência é de aumento da nebulosidade e retorno da chuva a partir de quarta-feira (18), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda segundo o Inmet, nesta segunda-feira (16), o dia será de poucas nuvens pela manhã, aumento de nebulosidade à tarde e céu novamente mais aberto à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 30°C, com ventos fracos predominando.

Na terça-feira (17), o céu deve permanecer nublado durante grande parte do dia, ficando encoberto à noite. Mesmo com a maior cobertura de nuvens, o calor continua: mínima de 16°C e máxima de 31°C.

A quarta-feira (18) marca a mudança no tempo, com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 17°C e 30°C, com umidade mínima de 50%.

Na quinta-feira (19), a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, com temperaturas entre 19°C e 27°C.

Já na sexta-feira (20), o tempo deve permanecer encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e temperaturas um pouco mais amenas, variando entre 19°C e 26°C.

A umidade do ar ao longo da semana pode chegar a 100% nos períodos mais úmidos, com ventos fracos predominando em todos os dias.

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