A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) inicia nesta segunda-feira (16) o primeiro semestre letivo de 2026, com cerca de 14 mil estudantes do calendário regular retornando às aulas nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. Entre eles, estão 2.260 calouros, sendo 1.972 no campus-sede e 288 na unidade do Vale do Rio Doce.

Alguns cursos da área da saúde ainda estão finalizando o segundo semestre de 2025 e terão calendário diferente. Em Juiz de Fora, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia iniciarão o primeiro período apenas em 13 de julho. Já em Governador Valadares, os cursos de Farmácia, Medicina e Nutrição começarão o semestre em 15 de junho.

A universidade orienta os estudantes a consultarem no sistema acadêmico os horários, disciplinas e salas de aula, que podem estar sendo atualizados. Para os calouros, a matrícula nas disciplinas do primeiro período é feita automaticamente pela instituição.

Devido aos impactos recentes das chuvas em Juiz de Fora, a UFJF também alerta para possíveis mudanças no trânsito e nas rotas do transporte público que atendem o campus.

Mesmo alunos cuja matrícula ainda esteja “em análise” podem frequentar as aulas e utilizar serviços da universidade, como o restaurante universitário e as bibliotecas, enquanto a documentação é verificada.

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