Uma paciente de 46 anos provocou tumulto no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora, após apresentar um surto e ameaçar profissionais de saúde. Durante o episódio, objetos da unidade também foram danificados.

A mulher teve um surto psicótico dentro do hospital e passou a ameaçar enfermeiras que estavam de plantão. Em meio à confusão, alguns equipamentos e itens do local foram quebrados.

A situação foi contida e não há informação de que profissionais tenham ficado feridos.

Nota da Prefeitura:

"A Secretaria de Saúde repudia qualquer forma de violência nas unidades de atendimento e destaca que o caso faz parte de uma lamentável conjuntura nacional. Levantamentos recentes mostram que 80% dos profissionais de saúde reclamam já ter sido vítimas de algum tipo de agressão no local de trabalho. São xingamentos, violência física e até ameaças de morte. Tais experiências têm provocado traumas sérios aos profissionais e graves consequências no atendimento de saúde no país e também no município. Segundo informações da Secretaria de Saúde, ninguém se feriu, mas foi registrado dano ao patrimônio. O Executivo informa, ainda, que acionou imediatamente as forças de segurança, e agora acompanha o caso de perto. A investigação segue conduzida pela Polícia Militar. Por fim, a PJF informa que as pessoas envolvidas na ocorrrência receberam o acolhimento necessário na unidade e que os atendimentos seguem normalizados".