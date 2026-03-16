O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira (16) a liberação de cerca de R$60 milhões em recursos federais para apoiar a recuperação de escolas da rede municipal de Juiz de Fora afetadas pelas fortes chuvas registradas em fevereiro. O anúncio foi feito durante visita à cidade, após reunião com a prefeita Margarida Salomão, secretários municipais e equipes técnicas do Ministério da Educação.

Segundo o ministro, os recursos devem ser destinados à reconstrução de cinco escolas municipais que sofreram danos estruturais. As unidades contempladas são a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no bairro Três Moinhos; a Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves, no bairro Linhares; a Escola Municipal Adenilde Petrina Bispo, no bairro Santa Cândida; a Escola Municipal Georg Rodenbach, no bairro Grama; e a Escola Municipal Santa Catarina de Labouré, no bairro São Mateus.

Além do investimento para reconstrução das unidades, o ministro informou que o Governo Federal deve liberar ainda nesta semana R$5 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), programa do Ministério da Educação que repassa recursos diretamente às escolas para atender demandas emergenciais e garantir a continuidade das atividades.

De acordo com Camilo Santana, os valores fazem parte de um conjunto de ações federais voltadas à recuperação da cidade após os impactos das chuvas. Segundo ele, cerca de R$ 700 milhões já foram mobilizados pelo governo federal em diferentes áreas para apoiar medidas emergenciais no município.

A prefeita Margarida Salomão afirmou que atualmente sete escolas da rede municipal ainda não retomaram o funcionamento pleno. Duas unidades enfrentam dificuldades de acesso e outras cinco apresentam danos estruturais considerados graves.

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