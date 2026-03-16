A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) e a Defesa Civil de Juiz de Fora abriram inscrições para selecionar 20 escolas públicas e privadas de Juiz de Fora que participarão do projeto “Procon e Defesa Civil na Escola” ao longo de 2026. A iniciativa prevê atividades educativas voltadas a direitos do consumidor, educação financeira, relações de consumo, sustentabilidade e prevenção de riscos de desastres.

As ações serão realizadas por equipes da Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira do Procon/JF e da Defesa Civil, com conteúdos adaptados para diferentes etapas da educação básica, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As instituições selecionadas deverão indicar representantes para participar de uma oficina introdutória marcada para o dia 9 de abril, na sede do Procon/JF. No encontro serão apresentados os materiais e as metodologias que serão aplicados nas atividades com os estudantes.

O projeto também prevê a realização de workshops de educação financeira para familiares dos alunos e a possibilidade de atendimento do Procon Aqui, unidade móvel do órgão, que poderá prestar serviços à comunidade escolar. As escolas participantes ainda receberão um kit de livros da coleção “O Consumo”, voltado ao ensino de práticas de consumo consciente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 17 e 27 de março, por meio de formulário eletrônico. O resultado das instituições selecionadas será divulgado a partir de 1º de abril no mesmo endereço eletrônico e também na recepção do Procon/JF, na Avenida Presidente Itamar Franco, no Centro da cidade.

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