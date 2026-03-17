Uma interligação de rede pode provocar interrupção no abastecimento de água em bairros da Zona Nordeste de Juiz de Fora nesta quarta-feira (18), entre 8h e 12h. O serviço será realizado pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), na antiga estrada para Filgueiras, nas proximidades da Rua Diomar Monteiro, no bairro Grama.

De acordo com a companhia, será necessário fechar a saída do reservatório da região durante a execução dos trabalhos, o que pode afetar o fornecimento de água em diferentes bairros e localidades.

Entre as áreas que podem ser impactadas estão Grama, Granjas Piraúba, Granjas Triunfo, Nova Gramado, Nova Suíça, Nova Santa Efigênia, São Conrado, Parque Independência 1 e 2, Lagos, Residencial São Luiz e Vila dos Sonhos.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até a noite de quarta-feira.

A orientação é para que moradores façam uso consciente da água durante o período. Imóveis com caixas d’água com capacidade de armazenamento para pelo menos 24 horas não devem ser afetados pela interrupção temporária.

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