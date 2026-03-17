Moradores de áreas atingidas pelas fortes chuvas em Juiz de Fora já podem ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 7,3 mil disponibilizado pelo governo federal. O benefício é destinado a famílias que sofreram perdas materiais em decorrência dos temporais que atingiram a Zona da Mata mineira nas últimas semanas.

O valor será pago em parcela única e tem como objetivo ajudar na reconstrução de casas e na reposição de bens essenciais perdidos durante a tragédia. Para receber o recurso, é necessário que o município tenha tido o estado de calamidade pública reconhecido e que a residência esteja localizada em área efetivamente afetada.

A liberação do auxílio depende do cadastro das famílias, que podem ser feitos pelo DIGA, que são responsáveis por identificar e encaminhar os dados dos moradores atingidos. Além disso, os beneficiários devem comprovar os danos sofridos e atender aos critérios definidos pelo governo.

O pagamento está sendo operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, que pode abrir automaticamente uma conta digital para o recebimento do valor. A quantia não será considerada renda para outros benefícios sociais, o que significa que não interfere em programas como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Confira os postos do DIGA:

Diga Centro

Av. Barão do Rio Branco, nº 1.843 (2º andar)

Prédio Sede da PJF - Av. Brasil, nº 2.001 (Térreo)

Mercado Municipal - Av. Getúlio Vargas, nº 188 (Lojas 40 e 45)

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, nº 496 (Loja 01)

Diga Servidor

Av. Barão do Rio Branco, nº 1.851 (esquina com Rua Afonso Pinto da Mota)

Diga Sul

Rua Porto das Flores, nº 276 - Santa Luzia

Diga Centro/Sul

Rua São Mateus, nº 300 - São Mateus

Diga Oeste

Av. Presidente Costa e Silva, nº 2.066 - São Pedro

Diga Nordeste

Av. Rui Barbosa, nº 530 - Santa Terezinha

Diga Norte

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

Francisco Bernardino (prédio do Moinho)

Rua Professor Menton de Alencar, nº 5 (Loja 2)

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