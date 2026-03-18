O trânsito foi liberado nesta terça-feira (17) na Rua Diva Garcia, na região Leste de Juiz de Fora, após dias de interdição no sentido bairro–Centro, entre os bairros Linhares e Vitorino Braga. A via havia sido bloqueada devido a problemas estruturais causados por erosões.

A liberação ocorreu após atuação conjunta de equipes da Prefeitura de Juiz de Fora. A Defesa Civil realizou vistorias no local, enquanto a Secretaria de Obras atuou na recuperação da pista. Já o Demlurb ficou responsável pela retirada de terra, limpeza e lavagem da via.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também atuou na retirada das cancelas que impediam o tráfego. Agentes de trânsito permanecem no local para orientar motoristas, e os painéis eletrônicos já indicam a liberação da via.

Com a normalização do trânsito, o desvio que era feito pela Rua Luís Fávero foi encerrado. As linhas de ônibus que utilizavam rotas alternativas, passando pelo bairro Marumbi, voltaram a circular pelo trajeto habitual, pela Rua Diva Garcia.