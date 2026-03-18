Um incêndio em um apartamento no bairro Jardim do Sol, em Juiz de Fora, deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (18) e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As vítimas, um homem de 43 anos, uma mulher de 58 anos e duas crianças, de 7 e 5 anos, foram socorridas após inalarem fumaça, sendo que o homem também sofreu queimadura no couro cabeludo.

De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio na Avenida Doutor Moacir Siqueira. Quando a equipe chegou, as chamas já haviam sido controladas por moradores com o uso de extintores.

FOTO: CBMMG - Reprodução

Segundo relato da moradora, há suspeita de que o incêndio tenha começado de forma acidental, possivelmente após uma das crianças manusear um isqueiro. As crianças conseguiram sair do imóvel, e moradores iniciaram o combate às chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento das quatro vítimas no local, encaminhando todas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. MozartTeixeira (HPS).

As causas do incêndio serão investigadas.