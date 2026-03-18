A Polícia Civil de Minas Gerais realiza neste sábado (21), das 8h às 12h, uma ação social no bairro JK, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A iniciativa vai oferecer serviços gratuitos, orientações e atividades para moradores de uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas registradas no município em fevereiro.

Organizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a ação acontece na Escola Municipal Belmira Duarte Dias e tem como foco o enfrentamento da violência doméstica, além da promoção de cidadania e apoio às famílias da comunidade.

Durante o evento, serão disponibilizados serviços como emissão da Carteira Nacional de Identidade (CNI), atendimento psicológico, assistência social, orientações e registro de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher.

A programação também inclui a distribuição de material escolar e itens de higiene pessoal, além de atividades recreativas para crianças e ações de incentivo à prática de exercícios físicos.

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