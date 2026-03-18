A Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, realizou a inspeção de uma loja localizada na Rua Halfeld, 781, no Centro. A ação ocorreu em conjunto com o Departamento de Vigilância Sanitária, após o recebimento de denúncia sobre a comercialização irregular de perfumes. Durante a fiscalização, foram identificados produtos em desacordo com a legislação sanitária. Entre as irregularidades constatadas estavam a ausência de informações obrigatórias, como etiqueta de tradução para a língua portuguesa ou similar, dados do fabricante ou importador, número de registro e de lote, além de indícios de alteração na validade dos itens.

Os perfumes foram recolhidos e permanecem interditados cautelarmente no Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura até que as irregularidades sejam sanadas.

Denuncie situações semelhantes à fiscalização por meio do WhatsApp, pelo número (32) 3690-7984.

Tags:

Centro | perfumes