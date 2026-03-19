Uma pedra de grande porte se desprendeu da encosta do Morro do Cristo, na região do bairro Paineiras, em Juiz de Fora, na noite desta quarta-feira (18), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Defesa Civil. O bloco caiu de uma altura aproximada de 40 metros, rolou pela encosta e parou na base do maciço, em área de um fosso de proteção dentro de um condomínio na Rua Olegário Maciel. Apesar do impacto, não houve feridos nem registro de imóveis atingidos.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a Defesa Civil atua no local realizando vistorias. Uma área de estacionamento, que já estava interditada preventivamente, teve o isolamento reforçado durante a inspeção.



Segundo os bombeiros, após avaliação inicial, o material rochoso permanece estável e não apresenta risco imediato para edificações próximas.



Como medida preventiva, a área foi isolada e uma zona de segurança foi delimitada no entorno.



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