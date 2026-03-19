Foi lançado nesta quarta-feira (18) o site da campanha “Valorize JF”, iniciativa que reúne informações sobre empresas, serviços, eventos e formas de participação de empreendedores e consumidores em Juiz de Fora.

Na plataforma, estão disponíveis dados sobre a campanha, entidades participantes e orientações para empresas interessadas em divulgar produtos e serviços. A proposta é ampliar a visibilidade de negócios locais e facilitar o acesso da população a ofertas e iniciativas da cidade.

Entre as ferramentas disponíveis está o grupo de WhatsApp “Promoção boa mora aqui”, que já conta com mais de 200 participantes e reúne divulgações de ofertas do comércio e de serviços locais. As empresas podem cadastrar promoções gratuitamente por meio de formulário no site, com envio diário até as 16h para publicação no dia seguinte.

As ofertas também ficam disponíveis na própria página da campanha, com atualizações diárias. A iniciativa reúne entidades ligadas ao comércio, turismo e setor produtivo do município, além de órgãos públicos.