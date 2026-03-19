Linhas de ônibus que atendem diferentes bairros de Juiz de Fora passam por mudanças de itinerário a partir desta quinta-feira (19), devido a interdições de vias causadas pelos impactos das chuvas. As alterações afetam principalmente as linhas 438 (Parque Serra Verde) e 527 (Santa Cecília), além de outras rotas do transporte coletivo.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a linha 438 passa a operar com rota alternativa via bairro São Benedito para garantir o acesso ao Parque Serra Verde. Já a linha 527 teve o trajeto ampliado para melhorar a circulação dentro do bairro Santa Cecília.

Outras mudanças também atingem diversas linhas. As chamadas linhas da região “500”, que utilizavam a Estrada Engenheiro Gentil Forn, passam a circular pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), acessando o campus pelos portões Norte e Sul. Já as linhas da região “600”, que trafegavam pela Rua Bernardo Mascarenhas, foram desviadas pelo bairro Monte Castelo.

Segundo a prefeitura, as alterações foram definidas após vistorias técnicas e visam manter o atendimento à população mesmo com as restrições viárias.

As atualizações sobre itinerários, horários e eventuais mudanças podem ser acompanhadas em tempo real pelo aplicativo Cittamobi.

Tags:

Transporte