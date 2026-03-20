Três unidades da rede municipal de Juiz de Fora retomaram as aulas nesta semana após interrupções. A Escola Municipal Lions Centro, no bairro Graminha, e a Creche Comunitária Clélia Gervásio Scafuto, na Vila Ideal, voltaram a funcionar nesta sexta-feira (20). Já a Escola Municipal Marcos Freesz, no bairro Eldorado, retomou as atividades na quarta-feira (18).

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o retorno ocorre de forma gradual, conforme as condições estruturais das unidades e a reorganização das atividades escolares.

As aulas haviam sido suspensas anteriormente em função dos impactos causados pelas chuvas no município.

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