A sexta-feira (20) será de atenção redobrada em Juiz de Fora. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há alerta de chuvas intensas com grau de severidade “perigo” válido durante todo o dia.

A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no acumulado diário, além de ventos que podem chegar a 100 km/h. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ao longo do dia, o tempo permanece instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas pela manhã, enquanto a tarde e a noite devem ser de céu encoberto com chuvisco.

As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 18°C e 23°C, com umidade elevada, podendo atingir 100%. Além do alerta principal, também há um aviso de perigo potencial, indicando períodos de chuva moderada, com volumes menores e ventos entre 40 e 60 km/h, o que reforça o cenário de instabilidade ao longo do dia.

A recomendação é evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e evitar estacionar veículos próximos a estruturas como placas e torres. Também é indicado, se possível, desligar aparelhos elétricos. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Para o fim de semana, a tendência ainda é de tempo instável no sábado (21), com céu encoberto e ocorrência de chuviscos ao longo do dia, mas com elevação das temperaturas, que podem chegar aos 28°C. Já no domingo (22), o tempo melhora em Juiz de Fora, com previsão de poucas nuvens e temperaturas mais altas, com máxima de 29°C.

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