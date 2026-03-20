Uma idosa de 70 anos foi atropelada e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na manhã desta sexta-feira (20), na Avenida Brasil, no bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a idosa foi socorrida inconsciente, com ferimentos em um dos membros inferiores. Ao dar entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS), ela precisou ser intubada.

As outras vítimas são dois homens, de 50 e 32 anos, que sofreram traumas no tórax. Ambos estavam conscientes e em estado estável no momento do atendimento.

As três vítimas foram encaminhadas para o HPS, onde permanecem sob cuidados médicos.

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