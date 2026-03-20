A campanha de doações para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora passou a priorizar itens voltados à reconstrução dos lares, como móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos. A mudança ocorre após o atendimento das necessidades mais urgentes nos primeiros dias da crise.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, agora são necessários itens como colchões, camas, fogões, botijões de gás, panelas, pratos, copos e talheres, além de materiais de limpeza pesada, como vassouras, rodos, baldes e luvas, utilizados na higienização das residências atingidas.

A orientação é que, neste momento, não sejam doadas roupas, já que a demanda principal passou a ser por itens que auxiliem na retomada da rotina das famílias.

Os pontos de coleta continuam funcionando em diferentes regiões da cidade, incluindo o Galpão da Vila Ideal, a Casa da Mulher, a sede da Secretaria de Igualdade Racial e a unidade do Sesc Mesa Brasil.

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