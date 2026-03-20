Moradores dos bairros Francisco Bernardino e Jardim Natal, em Juiz de Fora, fecharam na tarde desta sexta-feira (19) o cruzamento das ruas Tomaz Gonzaga e Abílio Gomes em protesto contra a falta de soluções após as fortes chuvas. Segundo os relatos, desde os deslizamentos registrados no fim de fevereiro, nenhuma medida definitiva foi apresentada, e diversas vias continuam com acúmulo de barro e obstruções. O trânsito segue congestionado no local.

Os moradores cobram ações imediatas da Prefeitura para a limpeza das ruas e desobstrução de áreas afetadas, além de intervenções que garantam segurança diante do risco de novos deslizamentos.

Segundo os manifestantes, há pontos onde o barro ainda impede a passagem de veículos e dificulta a circulação de moradores. Em algumas áreas, a obstrução de córregos também preocupa, já que pode agravar a situação em caso de novas chuvas.

Conforme relato da moradora da Gisele, novos deslizamentos continuam ocorrendo. De acordo com ela, uma árvore caiu recentemente e voltou a bloquear parte de um córrego, aumentando o risco para residências próximas.

Moradores também afirmam que equipes da Defesa Civil estiveram na região, mas relatam falta de retorno e de informações claras sobre prazos e medidas concretas para resolver o problema.

Os protestos incluem pedidos por limpeza urgente das áreas atingidas, contenção de encostas e ações preventivas para evitar novos danos. A população teme que, sem intervenção rápida, a situação possa se agravar com novas chuvas.

A reportagem do Portal Acessa.com questionou a Prefeitura de Juiz de Fora sobre as ações emergenciais já realizadas, a existência de cronograma para limpeza e desobstrução, medidas de contenção de encostas, novas vistorias da Defesa Civil e prazo para normalização da situação.

Em nota, a Prefeitura informou que trata com naturalidade as manifestações de moradores, considerando que ocorrem por motivos justos e dentro do exercício democrático. O Executivo afirmou ainda que segue atuando nas frentes de atendimento, limpeza, desobstrução e monitoramento das áreas afetadas, com prioridade para a segurança da população.

Segundo a administração municipal, a liberação de vias e imóveis depende de avaliação técnica da Defesa Civil e só ocorre quando há condições seguras. A Prefeitura também lamentou os transtornos causados e informou que trabalha para dar celeridade à retomada dos serviços e à normalização da situação nos bairros, sem detalhar prazos específicos.

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