Um homem de aproximadamente 40 anos morreu após um acidente entre um carro e um ônibus urbano na noite deste sábado (21), na Avenida Juiz de Fora, no bairro Grama, em Juiz de Fora, próximo à entrada do London Motel.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo de passeio bateu de frente com um ônibus da linha 107 – Vila Montanhesa. O condutor do carro ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe do SAMU. No ônibus, não houve registro de feridos.

Após os trabalhos da perícia, os bombeiros realizaram a retirada do corpo da vítima utilizando técnicas de desencarceramento. A ocorrência foi posteriormente assumida pela Polícia Militar. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica do acidente e com a Ansal, responsável pelo transporte público da cidade, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

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