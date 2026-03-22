Um incêndio em uma carreta do tipo cegonheira destruiu parte dos veículos transportados na manhã deste domingo (22), por volta das 5h, na BR-040, na altura do km 767, em Juiz de Fora. Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

De acordo com as informações, as chamas começaram na parte traseira da carreta e atingiram três dos cinco veículos do tipo furgão que estavam sendo transportados, além de causar danos à estrutura da própria cegonheira. O motorista conseguiu desengatar o cavalo mecânico a tempo, evitando que fosse alcançado pelo fogo.

As equipes realizaram o isolamento da área para preservar os veículos não atingidos e, em seguida, fizeram o combate às chamas e o rescaldo para evitar novos focos. Aproximadamente 6 mil litros de água foram utilizados na ocorrência.

O local ficou sob responsabilidade da concessionária da rodovia e da Polícia Rodoviária Federal. As causas do incêndio não foram informadas.

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