A idosa de 66 anos que foi atropelada em um acidente na Avenida Brasil, no bairro Manoel Honório, na última sexta-feira (20) morreu após dar entrada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima foi socorrida inconsciente, com ferimentos em um dos membros inferiores, e precisou ser intubada ao chegar à unidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente já deu entrada em estado grave. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu e morreu ainda na sexta-feira.

As outras vítimas são dois homens, de 50 e 32 anos, que sofreram traumas no tórax. Ambos estavam conscientes e em estado estável no momento do atendimento.

Os dois também foram encaminhados ao HPS e, após atendimento médico, já foram liberados.



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