A semana em Juiz de Fora será marcada por muita nebulosidade, alta umidade e de instabilidade, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar disso, as temperaturas permanecem relativamente estáveis.

Nesta segunda-feira (23), o dia começa com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, condição que se mantém à tarde. À noite, o céu segue nublado, mas sem previsão de chuva significativa. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C.

Na terça-feira (24), o tempo segue fechado. A manhã terá muitas nuvens, com chuvisco à tarde e céu encoberto à noite. Os termômetros marcam entre 17°C e 28°C, com leve tendência de elevação na máxima.

A quarta-feira (25) mantém o padrão de instabilidade, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas ficam entre 19°C e 28°C.

Na quinta-feira (26), o céu continua com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva significativa. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com leve elevação na máxima.

Já na sexta-feira (27), o cenário pouco muda: muitas nuvens ao longo do dia, com temperaturas entre 17°C e 28°C.

Durante toda a semana, a umidade do ar permanece elevada, podendo chegar a 100%, e os ventos seguem fracos, contribuindo para a sensação de tempo abafado.

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