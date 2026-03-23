As provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2027 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já têm datas definidas. A aplicação das avaliações acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, sábado e domingo, em cinco cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Três Rios.

O processo seriado tem duração de três anos, divididos em três módulos.

Podem se inscrever no Módulo I candidatos que estejam concluindo o primeiro ano do Ensino Médio ou o segundo ano do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico.

Para o Módulo II, podem concorrer candidatos que já realizaram o Módulo I e estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio regular ou o terceiro ano do ensino integrado.

Já para o Módulo III, podem se inscrever candidatos que tenham realizado os dois módulos anteriores e estejam no ano de conclusão do Ensino Médio.

O edital com a data de abertura das inscrições e demais informações sobre o processo seletivo ainda será publicado.