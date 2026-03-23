A Defesa Civil liberou seis ruas em Juiz de Fora após novas vistorias técnicas realizadas em áreas afetadas pelas chuvas de fevereiro. Apesar das liberações, diversos pontos da cidade continuam com interdições parciais ou orientação de evacuação devido ao risco de instabilidade do solo.

As vias totalmente liberadas estão nos bairros Vila Ideal (ruas Miracema e João Luís Alves), Granbery (ruas José Romão Guedes e Doutor Pedro de Aquino Ramos), Bom Pastor (Rua Professor Clóvis Jaguaribe) e Eldorado (Rua Professor Pelino). Em alguns locais, a circulação foi parcialmente retomada, com restrições apenas em trechos considerados críticos.

Mesmo com a flexibilização em parte das áreas, a Defesa Civil mantém o alerta para regiões onde ainda há risco. Bairros como Cruzeiro do Sul, Costa Carvalho, Dom Bosco, Eldorado, Esplanada, Monte Castelo, Grajaú, Jardim Natal, Jóquei I, Parque Burnier, Paineiras, Progresso, Santa Luzia, Santa Rita, Santos Anjos, Três Moinhos, Vila Olavo Costa, Vila Ideal e Vitorino Braga seguem com pontos específicos sob orientação de evacuação.

As restrições incluem ruas e trechos com histórico recente de deslizamentos ou sinais de instabilidade geológica, onde o acesso permanece controlado ou interditado.

A Defesa Civil informou que segue monitorando as áreas afetadas e realizando reavaliações periódicas para garantir a segurança dos moradores.

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