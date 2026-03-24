A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) adotou medidas excepcionais para moradores atingidos pelas fortes chuvas registradas há cerca de 30 dias em Juiz de Fora. Entre as ações, está o recálculo das contas de água e esgoto com base na média dos últimos 12 meses, além da possibilidade de cancelamento de faturas em casos mais graves.

A iniciativa busca evitar que moradores prejudicados por enchentes e alagamentos sejam impactados por aumentos no consumo causados pela limpeza dos imóveis após os danos.

Nos casos em que os imóveis foram evacuados, demolidos ou estão impossibilitados de uso, o usuário pode solicitar o chamado “consumo final”. Nessa situação, a conta do período pode ser cancelada e novas cobranças ficam suspensas até a liberação do imóvel para reocupação pela Defesa Civil.

A Cesama também informou que não será exigido o pagamento prévio de débitos para solicitações relacionadas à calamidade, nem haverá cobrança de taxas pelos serviços. Além disso, estão suspensos temporariamente os cortes por inadimplência e autuações por irregularidades nos imóveis afetados.

As medidas valem apenas para imóveis comprovadamente atingidos, identificados por mapeamento da Defesa Civil, laudos técnicos ou outros documentos oficiais. Em casos excepcionais, pode ser aceita uma declaração do próprio morador, acompanhada de evidências.

Os pedidos de recálculo ou consumo final podem ser feitos pelo WhatsApp da Cesama, pelo número (32) 98420-5399, ou presencialmente na agência de atendimento, na Avenida Getúlio Vargas, 1001, no Centro, mediante agendamento prévio. Para o atendimento, é necessário informar o número da matrícula do imóvel ou apresentar uma conta recente.

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