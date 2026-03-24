O Acesso Norte, no trecho entre os bairros Barbosa Lage e Araújo, em Juiz de Fora, está interditado para obras após danos provocados pelas chuvas que comprometeram a via. As intervenções tiveram início na última sexta-feira (20).

No local, são realizados serviços de limpeza e desobstrução do córrego, além da retirada de uma estrutura metálica que colapsou durante o período chuvoso.

Na sequência, será feita a instalação de novas estruturas de concreto para permitir a travessia de veículos. Após a conclusão das obras, o trecho será pavimentado e liberado para o tráfego.

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