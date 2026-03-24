Escolas da rede municipal de Juiz de Fora receberam mais de R$4,2 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Emergencial, do Governo Federal. Os valores foram depositados diretamente nas contas das unidades nesta segunda-feira (23).

Ao todo, 102 escolas e 16 creches foram contempladas. A distribuição dos recursos levou em conta o número de alunos matriculados em cada unidade.

O dinheiro pode ser utilizado para reparos e melhorias na estrutura das escolas, compra de materiais, contratação de serviços e desenvolvimento de ações pedagógicas.

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