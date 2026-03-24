A Câmara Municipal de Juiz de Fora promulgou, no dia 17 de março, a lei que garante o acesso ao passe livre estudantil a alunos bolsistas de instituições privadas.

A norma, proposta pelos vereadores Sargento Mello Casal, Negro Bússola e Vitinho, amplia o benefício para estudantes de baixa renda matriculados em faculdades particulares e participantes de programas como FIES e ProUni.

Também passam a ter direito alunos do ensino fundamental e médio da rede privada que possuam bolsas integrais ou parciais. Em todos os casos, é necessário comprovar situação de vulnerabilidade econômica.

Segundo os autores, a medida busca ampliar o acesso à educação e contribuir para a permanência dos estudantes, ao reduzir o custo com transporte.

Tags:

acesso | Benefício | Educação | Estudantes | Estudantil | Lei | Livre