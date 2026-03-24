Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas e suspeita de participação em organização criminosa na manhã desta terça-feira (24), na Avenida Brasil, na altura do bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, ele admitiu atuar no transporte de entorpecentes para o Comando Vermelho.

A abordagem aconteceu após denúncia anônima indicando que um veículo estaria sendo usado para o transporte de drogas. Durante a vistoria no carro, os militares encontraram porções de entorpecentes e um celular.

Com base nas informações, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde localizaram mais drogas e materiais utilizados para o preparo e fracionamento.

Ao todo, foram apreendidas 330 porções de cocaína, entre pinos, papelotes e tubos, além de 237 porções de haxixe, uma balança digital e um aparelho celular. O veículo utilizado também foi apreendido.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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