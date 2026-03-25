O Vacimóvel volta a atender a população de Juiz de Fora nesta semana, com aplicação gratuita de vacinas em pontos de grande circulação. A retomada das atividades ocorre nesta quarta-feira (25), na Praça Armando Toschi Ministrinho, no bairro Jardim Glória.

No local, serão disponibilizadas vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunização, como covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, febre amarela, HPV, meningite, além de doses contra difteria, tétano, coqueluche e o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

A vacinação é destinada a diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes, adultos, idosos e grupos prioritários, como gestantes e pessoas com comorbidades. Em alguns casos, pode ser necessário apresentar documentos ou comprovantes médicos, mas a ausência do cartão de vacina não impede o atendimento.

Para se vacinar, é recomendado levar um documento de identificação. Informações como CPF e data de nascimento também permitem o cadastro no sistema.

Além do atendimento itinerante, a vacinação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. O serviço busca ampliar o acesso da população à imunização e facilitar a atualização da caderneta vacinal.

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