O projeto Cras Móvel volta a atender moradores de Juiz de Fora, levando serviços socioassistenciais a diferentes regiões da cidade. A iniciativa busca ampliar o acesso da população, principalmente de famílias em situação de vulnerabilidade e atingidas pelas chuvas de fevereiro.

Durante as ações, equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) oferecem serviços como inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações técnicas, encaminhamento para emissão gratuita de segunda via de documentos e informações sobre programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para o atendimento, é necessário apresentar documentos originais, como CPF, RG e comprovante de residência. Nos casos de inscrição ou atualização no CadÚnico, também é preciso levar a documentação de todos os integrantes da família.

As ações acontecem em diferentes pontos da cidade:

25 de março (quarta-feira) – 8h às 12h

Centro de Convivência Igrejinha (Rua Maria Vidal de Carvalho, 173) – ação do Cras Benfica



Centro de Convivência Igrejinha (Rua Maria Vidal de Carvalho, 173) – ação do Cras Benfica 28 de março (sábado) – 8h às 12h

UBS Santa Efigênia (Rua José Ferreira, 13) – Cras Ipiranga



UBS Santa Efigênia (Rua José Ferreira, 13) – Cras Ipiranga 28 de março (sábado) – 8h às 12h

UBS Industrial (Rua João Gualberto, 110) – Cras Barbosa Lage



UBS Industrial (Rua João Gualberto, 110) – Cras Barbosa Lage 28 de março (sábado) – 8h às 12h

Praça do bairro Eldorado (Praça Major Geraldo Esteves da Silva, próximo ao nº 40) – Cras Grama



Praça do bairro Eldorado (Praça Major Geraldo Esteves da Silva, próximo ao nº 40) – Cras Grama 28 de março (sábado) – 8h às 12h

UBS São Judas Tadeu (Rua Ernesto Pancini, 446) – Cras Santa Cruz, com participação do Creas Norte

A proposta é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso da população aos serviços públicos, aproximando a assistência social das comunidades.

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