Um homem de 42 anos foi preso em flagrante durante uma operação policial realizada na tarde desta terça-feira (24), na Rua Jorge Raimundo, no bairro Santa Cândida, em Juiz de Fora. Na ação, os militares apreenderam uma arma de fogo, grande quantidade de munições e diversos tipos de drogas.

A ocorrência foi desencadeada a partir de informações sobre um possível local utilizado para armazenamento de entorpecentes e armamentos. Durante as buscas, o suspeito foi encontrado no imóvel junto aos materiais ilícitos.

Entre os itens apreendidos estão um revólver calibre .38, mais de 70 munições de diferentes calibres, um carregador de pistola, além de drogas como cocaína, maconha, haxixe e seringas com extrato de THC. Também foram recolhidos uma balança de precisão e substâncias utilizadas no preparo de entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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