A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) oficializou a compra do Expominas Juiz de Fora por R$ 39 milhões, em negociação com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), que administrava o espaço.

O acordo deve ser formalizado nos próximos dias, e a entidade passará a assumir a gestão do centro de eventos logo após a assinatura. A aquisição encerra um processo que se arrastava há anos, marcado por tentativas frustradas de venda por parte do governo estadual.

Inaugurado em 2006, o Expominas foi projetado para sediar feiras, congressos e grandes encontros, com capacidade para até 13 mil pessoas e estrutura ampla, incluindo auditório, salas multiuso e áreas de apoio.

Nos últimos anos, porém, o espaço enfrentava baixa utilização, o que motivou novas tentativas de repasse à iniciativa privada. Em editais anteriores, o imóvel chegou a ter valores maiores, mas não atraiu interessados.

Com a mudança de gestão, a expectativa da Fiemg é ampliar a ocupação do local e fortalecer o calendário de eventos na cidade. A proposta inclui atrair iniciativas ligadas ao setor produtivo, como feiras empresariais e encontros institucionais, além de avaliar melhorias e novos investimentos na estrutura.



