As aulas na Escola Municipal Murilo Mendes, localizada no bairro Alto Grajaú, em Juiz de Fora, seguem suspensas sem previsão imediata de retorno.

De acordo com informações da Secretaria de Educação, o prédio foi vistoriado pela Defesa Civil e considerado estruturalmente adequado. Mesmo assim, a retomada das atividades foi adiada para aguardar a tramitação de um processo junto à Defesa Civil Nacional.

A medida tem como objetivo viabilizar o acesso a recursos para a realização de obras e serviços de manutenção na unidade escolar. Até a conclusão desse trâmite, não há definição de data para o retorno das aulas presenciais.

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