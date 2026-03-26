A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, na manhã desta quinta-feira (26), a abertura dos envelopes com propostas econômicas e documentos de habilitação da licitação que vai definir a nova concessão do transporte coletivo urbano da cidade. A sessão está marcada para às 9h30, no prédio-sede do Executivo, na Avenida Brasil.

A abertura havia sido suspensa anteriormente após questionamentos e impugnações apresentados por empresas interessadas no certame. À época, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Richard Tavares, as manifestações foram protocoladas no último dia do prazo legal, o que levou à necessidade de reanálise técnica por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e da comissão de licitação.

Com a retomada do cronograma, o processo avança na definição da empresa ou consórcio responsável pela operação, exploração e manutenção de todo o sistema de transporte coletivo do município, em um contrato de longo prazo, estimado em R$7,35 bilhões.

A licitação ocorre na modalidade concorrência, em formato presencial e sem inversão de fases, com julgamento baseado no maior percentual de desconto sobre o valor da remuneração de referência, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

O edital da licitação foi publicado inicialmente em dezembro de 2025, e o processo passou por ajustes após os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas. Segundo a Prefeitura, a reavaliação teve como objetivo aprimorar o modelo de concessão antes do prosseguimento do certame.





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