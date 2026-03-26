As ações de combate às arboviroses foram intensificadas nesta quinta-feira (26) em Juiz de Fora, com bloqueios de transmissão nos bairros Eldorado, São Mateus e Vila Esperança, além da ampliação do trabalho de prevenção para regiões como Aeroporto, Morro do Sabão e o condomínio Nova Gramado Village.

As equipes da Secretaria de Saúde realizam visitas domiciliares para identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, além de aplicar larvicidas e orientar moradores. Nos bairros com maior risco, também está sendo feita a aplicação de inseticida por nebulização, com foco na redução imediata da população de mosquitos adultos.

As ações de bloqueio de transmissão ocorrem de forma intensificada em áreas prioritárias, com os agentes percorrendo imóveis em um raio determinado para eliminar criadouros e verificar a presença de larvas. Já nas demais regiões, segue o trabalho contínuo de tratamento focal, voltado à prevenção, com aplicação de larvicida em locais com água parada.

Além dos bairros com bloqueio, o trabalho de vistoria e prevenção também ocorre em regiões como Dom Bosco, Centro, Jardim da Serra, Fazendinhas Belo Vale, São Damião, Previdenciários, Vila São Domingos e Alto Vila Ideal.

A Secretaria de Saúde reforça que a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências, o que torna fundamental a colaboração dos moradores. Os agentes estão uniformizados, com identificação, e precisam de acesso aos imóveis para realizar o trabalho de forma eficaz.

A população também pode denunciar possíveis focos do mosquito por meio dos canais disponibilizados pela Prefeitura.

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