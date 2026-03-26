A licitação do Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora avançou nesta quinta-feira (26) com apenas uma empresa habilitada, justamente a atual operadora do serviço na cidade. Com isso, a Ansal segue como única participante na disputa e pode continuar responsável pelo transporte coletivo municipal.

Os envelopes foram abertos na manhã desta quinta, e duas empresas haviam apresentado propostas. No entanto, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, uma delas foi desclassificada por não atender aos critérios exigidos no edital, restando apenas a Ansal no processo.

A empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo serviço por um período de 15 anos. Apesar de seguir sozinha na concorrência, a Ansal ainda precisa passar pelas fases seguintes do processo, que incluem análise técnica e o cumprimento de outras exigências legais antes da homologação final.

Tags:

1 | licitação | Transporte | transporte público