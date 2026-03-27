Um bar foi interditado por 30 dias nesta quinta-feira (27) em Juiz de Fora após a constatação de diversas irregularidades durante fiscalização municipal.



O estabelecimento “Patanisca”, localizado na Avenida Olegário Maciel, no bairro Paineiras, foi alvo de 14 autos de infração. Entre as irregularidades apontadas estão a falta de alvará de funcionamento, obstrução de via pública com grades, poluição sonora e uso de mesas e cadeiras fora do horário permitido.



A interdição foi realizada pela fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), após denúncias de moradores da região, além de manifestações do Ministério Público e da Câmara Municipal.



Em nota divulgada nas redes sociais, o bar informou que o alvará de localização venceu por um “lapso administrativo” e que o processo de renovação já foi solicitado junto aos órgãos competentes. Segundo o estabelecimento, a documentação foi protocolada e as taxas correspondentes foram pagas.



Ainda de acordo com o posicionamento, o processo está em fase final, aguardando apenas a emissão do novo alvará. O proprietário afirmou ainda que o local segue comprometido com o cumprimento da legislação e com a transparência junto à comunidade.



Com a medida, o estabelecimento deve permanecer fechado por 30 dias. Em caso de descumprimento, o responsável poderá ser multado com o valor máximo previsto.

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