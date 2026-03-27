Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com consultas e exames pendentes, solicitados antes de 2024, poderão atualizar seus dados em um mutirão realizado neste sábado (28), em Juiz de Fora. A ação acontece das 8h às 12h, no Departamento de Clínicas Especializadas (DCE – PAM Marechal), na Rua Marechal Deodoro, 496.

A mobilização tem como objetivo melhorar o contato com os pacientes, agilizar agendamentos e reduzir a fila de espera por atendimentos especializados na rede pública.

Para realizar a atualização cadastral, é necessário apresentar o protocolo da solicitação, além de informar telefone e endereço atualizados.

A iniciativa é voltada a pessoas que possuem pendências no sistema e busca tornar mais eficiente a comunicação entre os serviços de saúde e os usuários.

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