Procissões da Semana Santa vão provocar mudanças no trânsito em diferentes pontos de Juiz de Fora a partir deste domingo (29). As interdições serão temporárias, apenas durante a passagem dos fiéis, e devem atingir vias importantes como as avenidas Barão do Rio Branco, Juscelino Kubitschek e Andradas.



As alterações começam ainda pela manhã, com procissões em regiões centrais e bairros. No Centro, a partir das 8h, haverá deslocamento com saída da Igreja São Sebastião, passando por ruas como Santo Antônio, Marechal Deodoro e Avenida Rio Branco, até a Catedral.



Outras procissões também estão previstas no domingo em bairros como Encosta do Sol, Morro da Glória e São Mateus, além de localidades como Bonfim, Granbery, Marumbi, Marilândia, Monte Castelo, São Geraldo e Teixeiras.



Na segunda-feira (30), a partir das 19h30, a procissão com saída da Catedral Metropolitana percorre ruas centrais até a Igreja São Sebastião. Já na terça-feira (31), duas procissões simultâneas, também às 19h30, devem impactar o trânsito na região central, com trajetos passando pela Avenida Rio Branco, Rua Espírito Santo, Santo Antônio e vias adjacentes.



Durante os eventos, agentes de trânsito estarão nos locais para orientar motoristas e garantir a segurança viária. A recomendação é que condutores planejem os deslocamentos com antecedência e fiquem atentos às sinalizações e rotas alternativas, que também serão informadas por aplicativos de navegação e painéis eletrônicos.

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