Empreendedores de Juiz de Fora e de outras cidades da Zona da Mata atingidas pelas chuvas de fevereiro de 2026 passam a contar com isenção temporária de taxas para serviços de registro empresarial. A medida, válida por 90 dias, foi aprovada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e também beneficia municípios como Ubá e Matias Barbosa, que tiveram situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo de Minas.

Na prática, a decisão dispensa o pagamento de taxas em procedimentos como abertura, alteração e regularização de empresas, o que pode reduzir custos para empreendedores impactados e facilitar a retomada das atividades econômicas.

A medida faz parte de um conjunto de ações voltadas à recuperação da região, que inclui ainda linhas de crédito, benefícios fiscais e apoio operacional para restabelecimento de serviços.

Em Juiz de Fora, os interessados podem buscar atendimento na Sala do Empreendedor, que oferece orientação sobre o uso da isenção, além de serviços como abertura e baixa de empresas, alterações cadastrais, emissão de documentos e suporte ao Microempreendedor Individual (MEI).

Para o coordenador da Sala do Empreendedor, João Paulo Xavier Pires, a medida chega em um momento relevante para o setor. “Essa decisão da Jucemg chega em um momento essencial. Muitos empreendedores foram diretamente afetados pelas chuvas e precisam reorganizar suas atividades. A dispensa das taxas reduz custos e facilita a retomada”, afirmou.

Tags:

Chuvas | Isenção | Taxa