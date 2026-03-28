A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (30) em Juiz de Fora, com aplicação das doses em unidades de saúde e pontos itinerantes. Ao todo, o município recebeu cerca de 18 mil doses e prevê reposição gradual ao longo da campanha, que terá um “Dia D” marcado para 11 de abril.

A imunização será feita em dose única e, neste primeiro momento, é voltada a grupos prioritários, como crianças pequenas, idosos, gestantes, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros.

Neste ano, a vacina protege contra três cepas do vírus Influenza: H1N1 (A/Missouri/11/2025), H3N2 (A/Singapore/GP20238/2024) e Influenza B (linhagem Victoria). A aplicação pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional.

As doses estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente e também no Vacimóvel, que percorrerá diferentes pontos da cidade nos próximos dias. Nesta segunda-feira (30), o atendimento ocorre no Centro de Vigilância em Saúde, no Morro da Glória.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacinação. Pessoas incluídas nos grupos prioritários devem comprovar a condição que garante o direito à dose.

A campanha é coordenada pela Secretaria de Saúde. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao setor de imunização do município.

Tags:

Campanha | Campanha de Vacinação | Começa | gripe | segunda | vacina | vacinação